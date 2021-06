Jacy anuncia recurso pela dep Mariana Carvalho para compra de ambulância

Autoridades e produtores rurais do município de Alta Floresta D’Oeste se reuniram com deputados estaduais para tratar de assuntos relacionados ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 080, que trata de áreas de reserva, e do PLC 085, que trata da Lei do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, aprovados recentemente. Em destaque, estava a criação do Parque Estadual Ilha das Flores, no Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, e do zoneamento da região do Baixão, no Distrito de Izidolândia.

A reunião aconteceu nesta quinta-feira (6), em Porto Velho. A demanda da reunião se deu na noite de terça-feira (4), após o vereador Jacy Oliveira (DEM/Alta Floresta) levar o pedido ao deputado estadual Jean Oliveira (MDB). Na quarta-feira (5), ficou acordado o horário da reunião. “Os produtores se deslocaram até a capital. Viajaram por quase 700 quilômetros para participar da reunião. Todos estão voltando pra casa com os corações aliviados e com muita esperança, pois a reunião foi muito produtiva”, ressaltou Jacy Oliveira, informando ainda que o deputado Jean Oliveira se comprometeu em lutar para reverter a situação em favor dos produtores rurais que residem na região.

Ao participar da reunião, Jacy Oliveira fez um apelo às autoridades estaduais em prol de uma solução que beneficie os produtores da região do Baixão e do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé. “Faço um apelo aos deputados e ao governador do Estado que pense muito. Que coloquem o coração nesta situação porque ali tá o futuro de pessoas que estão ali a 30 anos”, discursou.

O deputado Jean Oliveira comandou a reunião. O vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta, Indiomarcio Pedroso (PTB), e o vereador Natã Soares (PSB), também participaram da reunião.

Fonte: Assessoria