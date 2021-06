Vereador Junior Melo apresenta indicação baseada nas cobranças da população

Na sessão ordinária desta segunda-feira (3), o vereador Junior Melo (PSD), comentou a respeito de uma visita que realizou junto com o deputado estadual, Dr. Neidson (PMN) ao Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, onde conversou com moradores a respeito da criação do Parque Ilha das Flores.

Junior Melo está reforçando o pedido para que seja retirada parte da área de criação do Parque Estadual Ilha das Flores, prevista com a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 080, com o objetivo de atender moradores que residem na localidade a muitos anos.

Durante a sessão, o vereador se colocou a disposição das comunidades para ajudar na solução de problemas e impasses.

Fonte: Assessoria