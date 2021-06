Requerimento solicitando projeto para aumentar auxílio transporte

Na manhã desta segunda-feira (31), Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, recebeu a visita do professor Liberio Ferreira Quintão, o popular Célio, e de sua esposa, Helena de Souza Quintão.

Discutir ações de interesse da comunidade do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé foi o motivo da visita.

Na ocasião, a vereadora Marilza (PP) e o assessor jurídico da Câmara de Vereadores, Álvaro Bueno, participaram da reunião.

Entre os assuntos discutidos estava o pedido de recursos para a construção de um posto de saúde no distrito, com salas para atendimentos odontológicos.

De acordo com o professor Liberio, Rolim de Moura do Guaporé conta com cadeiras odontológicas, mas faltam salas para realizar os atendimentos aos moradores do distrito.

Os vereadores se comprometeram em buscar os investimentos pontuais para atender a região.

Fonte: Assessoria