Sedam organiza programação para a Semana do Meio Ambiente

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) organiza em parceria com as prefeituras dos municípios do Estado, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBM-RO), Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e Defesa Civil de Porto Velho uma programação integrada para comemorar a Semana do Meio Ambiente com cursos e oficinas virtuais abertos ao público. O foco este ano será a restauração dos ecossistemas seguindo a temática nacional sugerida aos estados pelo Ministério do Meio Ambiente.

A programação inicia no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho e vai até 8 de junho. O ato será marcado por uma programação especial. A coordenadora da Educação Ambiental (Ceam) da Sedam, Maricélia Cantanhêde, é uma das organizadoras. “Vamos aproveitar para sensibilizar a população quanto à prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais, trabalhando de forma integrada com os municípios do Estado, com o objetivo de destacar a educação ambiental através da conscientização dos produtores rurais em relação à queima controlada somente em casos de extrema necessidade”, salienta a coordenadora.

PLANTIO DE MUDAS

Poucas atividades serão desenvolvidas de forma presencial como é o caso da abertura, na próxima quarta-feira (5). “Esta programação será desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), no Skate Park, no cruzamento das avenidas Vieira Caúla com Guaporé, com o plantio simbólico de mudas a partir das 9 horas da manhã. Com o objetivo de não aglomerar devido ao decreto de distanciamento social, será feito por um pequeno número de pessoas convidadas e claro tomando todas as medidas de controle sanitário que o momento requer”, explica a coordenadora.

SEMINÁRIO VIRTUAL

A maior parte da programação acontece de forma virtual que contempla a participação de maior número de pessoas. “O seminário virtual no dia 5, às 19h30, contará com certificação e será direcionado à população em geral, mas principalmente acadêmicos e técnicos. As discussões serão em torno da temática meio ambiente e sustentabilidade, discutindo qual o papel das organizações e falando sobre responsabilidade socioambiental e desenvolvimento sustentável”, ressalta a coordenadora. Os interessados devem acessar o link: https://www.even3.com.br/sedam2021sema/.

MUTIRÃO DE LIMPEZA

O mutirão de limpeza vai ocorrer durante uma blitz educativa no dia 6, às 9h30, que será direcionada aos produtores rurais e que será realizada na Feira do Cai N’água, em Porto Velho. “Toda a operacionalização será feita pela Sedam e pela Sema, juntamente com parceiros, levando em conta as medidas sanitárias e chamando a atenção para a conscientização sobre a preservação do meio ambiente”, ressalta Maricélia.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS

O minicurso virtual com duração de quatro horas, com certificação, será no dia 7, direcionado a educadores ambientais e servidores da Sedam como proposta de formação continuada e valorização do servidor que atua na área ambiental. As inscrições estão disponibilizadas no link: https://www.even3.com.br/formaea2021/.

OFICINA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A oficina sobre Mudanças Climáticas acontece no dia 8 e será direcionada aos técnicos dos municípios de Rondônia onde serão discutidas as políticas públicas de governança climática adotadas pelo Estado de Rondônia. A inscrição pode ser realizada no seguinte endereço: https://www.even3.com.br/govclimaticasedam/.

*contém áudio para rádios nas palavras destacadas