Projeto de lei de autoria do Ver Jeremias pede prioridade na vacinação de lactantes

As Lactantes, com ou sem comorbidades, poderão ser incluídas na lista prioridade da vacinação contra a Covid-19 em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia. A inclusão no grupo prioritário da campanha de vacinação faz parte de um projeto apresentado nesta segunda-feira (31), pelo vereador Jeremias (PTB).

A matéria determina a “inclusão no grupo prioritário na campanha de vacinação contra o covid-19 no município de Alta Floresta D’oeste, mulheres lactantes com ou sem comorbidades que amamentam até dois anos de vida do bebê, e as que possuem laudo médico e amamentam bebês até três anos”.

De acordo com o vereador, a “lei busca amparar as mulheres lactantes, uma vez que estudos divulgados nos últimos dias têm apontado que, depois de imunizadas com vacinas contra a covid-19, mulheres que amamentam produzem leite com anticorpos contra o novo coronavírus”.

Na mensagem do projeto, o vereador apresentou informações de um estudo em que mostra a situação vulnerável das mulheres gestantes ou que estão em período puerpério, ou seja, até 45 dias após o parto, diante da pandemia causada pela Covid-19.

Também informa que já existe recomendação técnica do Ministério da Saúde que trata das recomendações referentes a administração da vacina contra o Covid-19 em gestantes, puerpérios e lactantes.

O projeto foi bem aceito pelos demais parlamentares da Casa de Leis. A matéria volta a ser apreciada, quando deve ser discutida e votada, na sessão extraordinária, marcada para o dia 2 de junho, na Câmara de Vereadores.

