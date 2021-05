Confira a Reinauguração da Sistem Telecom em Alta Floresta Ro

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB) se reuniu com vários produtores rurais dos municípios de Alta Floresta D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis para discutir a situação do projeto de zoneamento que envolve a área do Baixão. A reunião teve a presença dos prefeitos Gio Damo (Alta Floresta D’Oeste) e Dena (Alta Alegre dos Parecis), e dos vereadores Jacy Oliveira (DEM), Nenão (DEM) e William Oliveira (MDB).

De acordo com o deputado (relator do projeto), o objetivo é realizar uma audiência com a presença do governador do Estados e discutir com os produtores da regiao antes de levar a PL a votação na Assembleia Legislativa.

Durante a reunião que aconteceu em Alta Floresta D’Oeste, alguns produtores manifestaram seus pontos de vista a respeito do projeto.

Jean se comprometeu em continuar lutando pelos interesses dos produtores e garantir melhorias para a região através do projeto.

Fonte: Florestanoticias.com