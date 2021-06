Alta Floresta registra 16 novos casos COVID-19, nesta segunda feira 31 de maio

Nesta segunda-feira (24) foram registrados 26 óbitos por covid-19 no Estado, destes, 11 foram em Ji-Paraná, sendo sete mulheres (91, 65, 61, 55, 48, 48 e 46 anos de idade) e quatro homens (96, 77, 62 e 48 anos de idade); três em Porto Velho, sendo duas mulheres (64 e 36 anos de idade) e um homem de 53 anos de idade; três homens (73, 62 e 62 anos de idade) de Santa Luzia D’Oeste; duas mulheres (30 e 28 anos de idade) de Jaru; dois de Machadinho D’Oeste, sendo uma mulher de 43 anos de idade e um homem de 53 anos de idade; uma mulher de 68 anos de idade de Ariquemes; uma mulher de 70 anos de idade de Candeias do Jamari; uma mulher de 92 anos de Cerejeiras; um homem de 45 anos de Chupinguaia e um homem de 84 anos de Ouro Preto do Oeste.