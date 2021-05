Autoridades discutem projeto de zoneamento que envolve área do Baixão

O município de São Francisco do Guaporé será atendido pelo Governo de Rondônia com serviços de infraestrutura que serão realizados com ações dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”. Os serviços serão oficializados nesta quinta-feira (27) pelo Executivo Estadual, com a assinatura do Termo de Cooperação com prefeitura local. O Governo do Estado também estará levando à cidade os programas “Criança Feliz +” e “Mamãe Cheguei”, coordenados pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Todas as ações serão oficializadas pelo governador do Estado, Marcos Rocha, que estará cumprindo uma extensa agenda na região do Vale do Guaporé. Em São Francisco, o projeto “Tchau Poeira” vai contemplar 3,3 quilômetros de ruas com recapeamento e outros 5 quilômetros de pavimentação. O investimento do Governo do Estado será de aproximadamente R$ 4 milhões.

O projeto “Tchau Poeira” foi lançado pelo Governo do Estado e vai contemplar todos os 52 municípios de Rondônia. Com a chegada do programa ao município, os moradores e turistas serão beneficiados com maior segurança na trafegabilidade e, consequentemente, o fim da poeira que irá refletir, principalmente, na saúde da comunidade, em consequência ao asfalto nas ruas que serão atendidas com a pavimentação.

A finalidade do “Tchau Poeira” é asfaltar, recuperar e sinalizar as vias públicas urbanas. As ações do programa irão atender os municípios rondonienses, trazendo mais conforto às famílias, além da valorização imobiliária, elevando a posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Com o “Tchau Poeira”, o Governo de Rondônia vai garantir o investimento total de mais de R$ 300 milhões para todo o Estado. O serviço de pavimentação será realizado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), havendo a contrapartida da prefeitura de cada município, conforme definido no Termo de Cooperação.

“GOVERNO NA CIDADE”

Paralelo ao “Tchau Poeira”, o Governo de Rondônia também estará assinando em São Francisco do Guaporé o Termo de Cooperação para as ações do projeto “Governo na Cidade”, onde será realizado o serviço de iluminação das principais avenidas, com o uso de tecnologia LED. Para esse serviço, será investido pelo Executivo Estadual aproximadamente R$ 1 milhão.

O projeto “Governo na Cidade”, criado pelo Governo do Estado objetiva prestar apoio aos municípios para melhorias e recuperação da revitalização de empreendimentos públicos e afins, dadas as inúmeras demandas enviadas pelas prefeituras.

AÇÕES SOCIAIS

O município de São Francisco do Guaporé também será atendido por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), com os projetos “Criança Feliz +” e o “Mamãe Cheguei”.

O “Criança Feliz +” trata-se de um projeto que visa prestar apoio financeiro temporário às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, inseridas em programas de primeira infância no Sistema Único de Assistência, cuja renda mensal esteja inserida nas faixas de pobreza e extrema pobreza;

Já o projeto “Mamãe Cheguei” é direcionado às gestantes com até 22 semanas de gestação (6 meses), que estejam em situação de vulnerabilidade social e inscritas no Cadastro Único (CadUnico), que estão sendo acompanhadas pela rede municipal do Sistema Único de Assistência Social (Suas). As mamães também precisam estar com o pré-natal em dia, o que garante a sua saúde e a saúde do bebê.

ORLA DE PORTO MURTINHO

Na ocasião, também nesta quinta-feira (27), por volta de 15 horas, o governador Marcos Rocha estará presente à solenidade de entrega da obra executada na orla de Porto Murtinho, distrito de São Francisco do Guaporé.

A construção tem como objetivo garantir a melhoria dos serviços públicos prestados, bem como o atendimento às necessidades dos moradores e da população do entorno do município. A obra foi construída às margens do rio São Miguel.

Trata-se de uma construção com qualidade, tanto de acabamento quanto em características específicas. O convênio para a realização da obra foi fiscalizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), com uma visão focada na preocupação de atender aos anseios da comunidade.