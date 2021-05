Edição 435 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Nesta quarta-feira (19) foram registrados 20 óbitos por covid-19 no Estado, destes, sete foram Porto Velho, sendo cinco mulheres (67, 52, 51, 50 e 48 anos de idade) e dois homens (74 e 58 anos de idade); três foram em Machadinho D’Oeste, sendo duas mulheres (71 e 48 anos de idade) e um homem de 61 anos de idade; dois foram em Cacoal, sendo duas mulheres (66 e 44 anos de idade); uma mulher de 55 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 56 anos de Alto Paraíso; um homem de 42 anos de Ariquemes; um homem de 65 anos de Colorado do Oeste; um homem de 76 anos de Espigão D’Oeste; uma criança do sexo masculino com menos de um ano em Rolim de Moura; uma mulher de 44 anos de Santa Luzia D’Oeste e um homem de 85 anos de Urupá.