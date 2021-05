Rondônia recebe 25ª e 26ª remessas de vacinas contra a covid-19

O Governo de Rondônia recebeu nesta quarta-feira (26), na Central de Rede de Frio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), em Porto Velho, duas remessas de vacinas contra a covid-19. A 25º remessa corresponde a 4.680 doses de vacinas da Pfizer/Comirnaty e a 26º remessa é referente a 44.000 doses de vacinas da AstraZeneca/Fiocruz. As 48.680 vacinas recebidas serão destinadas à primeira dose do público-alvo prioritário.

A remessa de AstraZeneca será destinada ao público das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, também pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, e pela primeira vez serão atendidos os trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aéreo.

De acordo com a pauta de distribuição do Ministério da Saúde, as vacinas AstraZeneca serão distribuídas 36.375 para pessoas com comorbidades e deficiência permanente, 1.778 para trabalhadores de transporte aéreo, 663 para os trabalhadores portuários, 861 para Forças de Salvamento e Segurança, e Forças Armadas.

A Agevisa informou que a distribuição da vacina AstraZeneca para os dois novos públicos, trabalhadores do transporte aéreo e portuários, também será feita conforme a apresentação da clientela pelas instituições responsáveis, que foram acionadas nesta quarta-feira (26) pela Coordenação Estadual de Imunização.

O coordenador estadual, Ivo Barbosa, disse que é necessário que as entidades informem o quantitativo dos trabalhadores portuários e dos aeroportos, por município, para que seja feita a distribuição das vacinas destinadas a essa população.

VACINAS PFIZER

A remessa da Pfizer atenderá com a primeira dose as gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, desde que apresentem a prescrição médica indicando a vacinação. A previsão dada pela Coordenação de Imunização da Agevisa para o início da vacinação das gestantes e puérperas nos municípios, é para a próxima terça-feira (1).

A diretora-geral da Agevisa, Ana Flora Camargo Gerhardt, informou que a remessa da vacina da Pfizer está sendo descentralizada para atender 26 municípios, incluindo a Capital. Em uma reunião entre o Estado e os Municípios, 26 gestores apresentaram por meio de documentos as condições necessárias para receber a vacina Pfizer e a atender a estratégia de aplicação em tempo hábil.

“Os municípios tiveram que aderir a uma estratégia, pois é necessário que a vacina Pfizer ao sair da Rede Estadual de Frio leve um dia para chegar a todas às Regionais de Saúde; depois mais um dia será para as regionais distribuírem aos municípios. Após sair da Rede de Frio a vacina Pfizer tem cinco dias para ser aplicada na população alvo, ou seja, sobram apenas três dias para que os gestores façam a convocação e preparem o público para a vacinação”, explicou.

NOVOS GRUPOS PRIORITÁRIOS

Conforme o 19º informe técnico do Ministério da Saúde os riscos de agravamento e óbito pela covid-19 orientaram a definição dos grupos prioritários apresentados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 (PNO). No documento o Ministério afirma que a medida tem “como objetivo promover a redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais”.

A coordenação-geral do Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal já publicou 21 pautas de distribuição, com aproximadamente 96,1 milhões de doses distribuídas. A pauta 21ª prevê a distribuição no território brasileiro de 6.161.750 milhões de doses são da AstraZeneca/Fiocruz e 609.570 milhões são de doses Pfizer/Comirnaty.

Ao todo, Rondônia já recebeu um total de 632.318 doses de vacinas, sendo: 331.308 dose de Coronavac, 279.950 de Astrazeneca e 21.060 da Pfizer.