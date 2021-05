Governo entrega mais de seis mil toneladas de calcário para 190 produtores de leite

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), comemorou na terça-feira (25) a entrega de seis mil toneladas de calcário com transporte gratuito em 2021, para 190 produtores rurais da agricultura familiar. A ação faz parte do Programa “Mais Calcário” que visa beneficiar produtores de leite com o transporte gratuito de calcário, além de fortalecer a cadeia leiteira do Estado.

De acordo com o coordenador de Desenvolvimento Agropecuário (Cdap), Janderson Dalazen, a meta da Seagri para este ano de 2021 é transportar mais 50 mil toneladas de calcário. “Nós estamos trabalhando sem parar para fazer o calcário chegar até as propriedades dos produtores da agricultura familiar, que trabalham com gado de leite e que tenham dificuldades para pagar o valor do frete do calcário”, disse.

Entre os municípios beneficiados estão: Guajará-Mirim, Porto Velho, Nova Mamoré, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Alto Paraíso, Buritis, Campo Novo, Machadinho D’Oeste, Monte Negro, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Ariquemes, Cujubim, Cabixi, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Governador Jorge Teixeira, Theobrama, Vale do Anari, Chupinguaia, Cerejeiras e Pimenta Bueno. A ação é realizada em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e prefeituras municipais.

No município de Pimenta Bueno, seis produtores rurais já foram beneficiados com o transporte gratuito. Para a moradora da Linha 15, Zuleide Menezes, essa ação do Governo do Estado foi importante para os produtores que trabalham com leite, tendo em vista que o frete fica mais caro do que o calcário. “Essa foi a primeira vez que consegui o frete gratuito e será uma grande ajuda para nós, porque a renda do leite é baixa, e com essa ajuda vamos poder melhorar a pastagem e produzir mais leite. Eu comprei 35 toneladas e o Governo entregou. É uma ação que deve continuar para ajudar mais produtores”, contou.

Segundo o secretário da Seagri, Evandro Padovani, a ação é realizada com recursos provenientes do Fundo de Investimentos e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia (Proleite). “Estamos com uma ata de registro em andamento, já aprovada para iniciar nos próximos meses a entrega gratuita de mais 50 mil toneladas de calcário, para atender cerca de dois mil produtores de leite. O calcário é um produto importante para recuperação de áreas degradadas e outras culturas agrícolas relacionadas à atividade leiteira”, finalizou.