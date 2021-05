Natã anuncia chegada de aproximadamente R$ 200 mil para atender saúde

Durante a sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (19), no plenário da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, o vereador Natã Soares (PSB) destacou uma reivindicação apresentada no início do ano solicitando a doação de um terreno para construir a nova sede da 17ª Ciretran – Circunscrição Regional de Trânsito.

O vereador informou que serão investidos R$ 2 milhões na construção do prédio. O prazo para iniciar as obras foi estendido por mais seis meses. “Assim que tomei posse, procurei saber dos projetos. Porque estava parado. Corri atrás pra saber qual documentação estava faltando. Subi a Porto Velho pra saber qual motivo e lá me informaram que estava vencido o prazo. Por este motivo fiz a reivindicação”, disse.

Natã Soares informou que a nova sede da Ciretran será construída na Cohab. O setor deve receber pavimentação asfáltica e outros investimentos como contrapartida do Governo do Estado. O prédio antigo será cedido ao município para instalação de departamentos do Executivo Municipal.

“Quero agradecer ao Deputado Estadual Ismael Crispin (PSB) o qual me acompanhou por duas vezes no Detran, em Porto Velho, para fazer esta negociação”, discursou.

Fonte: Assessoria