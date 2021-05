Gov entrega novos veículos para reforçar ações contra desmatamentos e incêndios

O Governo de Rondônia entregou nesta terça-feira (25) 20 novos veículos do tipo caminhonete para a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Civil (PC), para reforçar ações de prevenção e fiscalização contra desmatamentos e incêndios florestais em todo o Estado. A entrega foi feita pelo governador Marcos Rocha no estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira em Porto Velho, cumprindo metas do Plano Estratégico para o eixo ambiental.

Durante a cerimônia, o governador Marcos Rocha esclareceu que “os veículos, que custaram R$ 3.422.400 (três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais), foram comprados com recursos oriundos do Governo Federal que retornaram aos cofres públicos em ações de combate à corrupção. Agora, esses veículos vão ajudar os estados, incluindo Rondônia, no cumprimento da legislação ambiental, tornando as atividades de campo dos agentes ambientais mais ágeis e seguras, além de contribuir nos procedimentos de licenciamento ambiental”, ressaltou o governador, lembrando que Rondônia é o Estado do Agronegócio e da agricultura familiar, citando como exemplo “o município de Buritis, que foi um dos beneficiados com as mudanças na legislação ambiental recentes. Sem o agronegócio e a agricultura o Estado não caminha, não se desenvolve”.

Dos 20 veículos, 13 foram entregues à Sedam, cinco para o Corpo de Bombeiros e dois para a Polícia Civil atuar contra os ilícitos ambientais. O comandante do CBM-RO, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, recebeu as chaves das mãos do governador, que está preocupado com a aproximação do período em que toda a população sofre com a fumaça causada pelas queimadas. “Já estamos iniciando agora em junho as ações do nosso Plano de Operações para Temporada de Incêndios Florestais 2021 (Potif), que neste ano contará com o reforço desses veículos, que serão redistribuídos para os municípios com maiores índices de queimadas”, esclareceu o comandante.

No caso da Sedam, o secretário Marcílio Leite explicou que 12 veículos vão ficar em Porto Velho e um será encaminhado para Ji-Paraná. "Além das ações que envolvem as queimadas, em parceria com o Corpo de Bombeiros, os veículos serão utilizados para atender as demandas do Estado e facilitar o deslocamento das nossas equipes de fiscalização e nas visitas in loco para as vistorias de licenças ambientais", definiu o secretário. Além do secretário, servidores da Sedam que atuam diretamente na linha de frente também receberam as chaves dos veículos. Uma delas foi a coordenadora de recursos hídricos da Sedam Daniele Santana, que destacou "o suporte do Governo do Estado na atuação da Sedam no que se refere à liberação de outorga de água para produtores rurais, por exemplo. É uma demanda crescente, sendo que Rondônia é um Estado produtor e que gira em torno do agronegócio, esses novos veículos vão facilitar a nossa logística em relação a transporte", ressaltou. O coordenador de fiscalização ambiental da Sedam, Marcos Trindade, também agradeceu o empenho do Governo do Estado em reforçar as ações de fiscalização. "Juntamente com órgãos parceiros nós vamos conseguir atuar ainda mais diretamente no combate aos crimes ambientais e ainda agilizar a análise de processos de licenciamento ambiental", destacou o coordenador.