Vereador manda recado para produtores rurais que cobram recuperação de pontes

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), inaugurou na manhã desta sexta-feira (21), em Alta Floresta D’Oeste, mais uma unidade de crédito do Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe). Diversas autoridades participaram do evento, entre elas, o presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Indiomarcio Pedroso.

Na ocasião, Indiomarcio destacou a importância de olhar para os pequenos e médios empresários e para o setor da agricultura familiar.

Parabenizou o governador Marcos Rocha, na época representado pelo vice-governador do Estado, Zé Jodan; e também parabenizou o superintendente da Sedi, Sérgio Gonçalves, pela iniciativa que contemplou 13 municípios na primeira etapa, entre eles: Alta Floresta D’Oeste.

A unidade está instalada em uma sala anexa ao Teatro Municipal e tem como objetivo fomentar a geração de emprego, ampliando o microcrédito para micro e pequenos empresários.

O Proampe oferece empréstimos com valores de até R$ 30 mil, para cada tomada de crédito, disponível aos empresários com faturamento de até R$ 360 mil ao ano, com juro menor, podendo ser dividido em 36 parcelas.

O programa conta com R$ 10 milhões do governo estadual e também recursos das instituições financeiras credenciadas no Proampe.

