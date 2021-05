Edição 430 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Nesta segunda-feira (17) foram registrados 13 óbitos por covid-19 no Estado, destes, dois foram em Pimenta Bueno, sendo sendo uma mulher de 46 anos e um homem de 51 anos; duas mulheres (71 e 33 anos de idade) de Porto Velho; dois homens (74 e 49 anos) de São Francisco do Guaporé; um homem de 67 anos de Ariquemes; um homem de 80 anos de Cacaulândia; uma mulher de 48 anos de Candeias do Jamari; uma mulher de 63 anos de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 76 anos de Rolim de Moura; uma mulher de 59 anos de Vale do Paraíso e um homem de 24 anos de Vilhena.