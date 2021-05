Nova onda de frio intenso já tem data para chegar ao Brasil: pode gear até em SP

Uma frente fria avança para o Brasil no próximo fim de semana, 23 e 24 de abril, e traz uma massa de ar frio, de origem polar, com intensidade moderada a forte. Essa massa de ar será a mais forte do ano de 2021 até agora e vai provocar acentuada diminuição da temperatura no Sul e em parte das Regiões Sudeste e Centro-Oeste do País no início da próxima semana. Serão dias frios e com previsão de geada para o Sul do Brasil. Confira os detalhes do tempo!

Temperatura

Até o próximo fim de semana, a previsão é de temperatura amena no centro-sul do Brasil, com friozinho à noite e durante as madrugadas nos trechos de serra e temperatura amena nas demais áreas.

Os mapas abaixo mostram a estimativa da temperatura mínima para o sábado e para o domingo, dias 24 e 25 de abril.

Temperatura mínima estimada para os dias 24 e 25 de abril de 2021:

quanto mais escuro o tom de azul, mais baixa a temperatura

Frio aumenta a partir do dia 26 de abril

A partir de segunda-feira, 26 de abril, com a chegada da massa de ar frio, o frio aumenta e a temperatura já terá acentuada queda na Região Sul e faz frio.

O mapa da esquerda mostra a diminuição da temperatura no dia 26 de abril, em relação às madrugada dos dias 24 e 25 de abril Quanto mais escuro o tom de azul, mais baixa a temperatura.

Temperatura estimada para 3h (Brasília) de 26/4/2021 e para 3h (Brasília) de 27/4/2021:

quanto mais escuro o tom de azul, mais baixa a temperatura

A previsão é de que na terça-feira, dia 27, a onda de frio avance também pelo Sudeste e Centro-Oeste. O frio aumenta no Sul e chega também ao Sudeste e a Mato Grosso do Sul. Esse avanço do ar frio é indicado no mapa da direita, dia 27 de abril. A previsão é de uma terça-feira mais fria ainda nas serras do Sul do Brasil, provavelmente com temperaturas um pouco abaixo de 0°C

Geada

A chegada do ar polar derruba a temperatura especialmente no Sul do país e o frio na madrugada favorece a formação de geada ao amanhecer.

No dia 26 de abril, o risco de geada ainda é baixo. Mas o frio aumenta nos dias 27 e 28 de abril e o risco de geada aumenta variando de moderado a alto na serra Gaúcha, na serra, nos planaltos sul e norte de Santa Catarina e no sul do Paraná.

Risco de geada para 26/4/2021

Risco de geada para 27/4/2021

Risco de geada para 28/4/2021

No decorrer da próxima semana, aos poucos a temperatura volta a subir com o enfraquecimento da massa de ar frio. O frio diminui já a partir da quinta-feira, 29 de abril.

A Climatempo vai monitorar a chegada dessa onda de frio nos próximos dias.