A Funerária Bom Pastor comunicamos o falecimento de Editi da Silva Borges

É com pesar que comunicamos o falecimento de Guido Rauber, morador do bairro princesa Isabel, seu corpo está sendo velado na capela do funerária Bom Pastor e seu sepultamento será neste sábado dia 22/05/2021 as 08:00hs da manhã no cemitério local.

Desde já a família emlutada agradasse a presença de amigos e familiares.

Fonte: Florestanoticias.com