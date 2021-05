Edição 427 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Nesta quinta-feira (20) foram registrados 21 óbitos por covid-19 no Estado, destes, seis foram Porto Velho, sendo quatro mulheres (75, 51, 45 e 35 anos de idade) e dois homens (68 e 64 anos de idade); dois foram de Ariquemes, sendo os dois homens (60 e 42 anos de idade); dois foram em Presidente Médici, sendo os dois homens (73 e 65 anos de idade); um homem de 52 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 65 anos de Costa Marques; uma mulher de 62 anos de Guajará-Mirim; um homem de 68 anos de Jaru; um homem de 101 anos de Ji-Paraná; um homem de 65 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 79 anos de Monte Negro; uma criança do sexo masculino com menos de um ano de idade em Nova Mamoré; um homem de 66 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 64 anos de Rolim de Moura e uma mulher de 65 anos de Vilhena.