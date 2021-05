Vivo acredita que as grandes operadoras voltarão a ser as líderes da banda larga no país

O Whatsapp Business é uma ferramenta poderosa para o seu negócio: permite que você alcance os clientes com mais facilidade e ofereça um serviço eficiente. Descubra a melhor forma de usá-lo.

Há algum tempo o Whatsapp entrou com força no mundo corporativo com o Whatsapp Business, uma solução ideal para atender às necessidades comerciais.

Assim, pequenas empresas e grandes marcas podem gerenciar centenas de usuários imediatamente. Com rapidez e segurança você pode informá-lo sobre as ofertas atuais e avisar os clientes sobre novidades ou promoções.

Os motivos que levaram à criação do Whatsapp Business residem no número de pessoas envolvidas. Existem tantos usuários no Whatsapp que valeu a pena ser ativado.

No início de 2020, o aplicativo de mensagens instantâneas atingia 2 bilhões de usuários e, de acordo com os dados mais recentes, cerca de 65 bilhões de mensagens eram enviadas por dia, ou cerca de 750 mil mensagens por segundo.

Além disso, com os indicadores de leitura e recepção, os usuários do WhatsApp sentem muita pressão psicológica para responder às mensagens: outro aspecto que impulsionou a versão Business.

O que é Whatsapp Business

É uma ferramenta que visa proporcionar uma experiência de qualidade aos seus usuários. E que dá às lojas, empresas e marcas em geral a oportunidade de enviar mensagens precisas e direcionadas.

Se um usuário iniciar um bate-papo com um perfil comercial, ele pode continuar a conversa gratuitamente por um período de 24 horas após a última mensagem.

Também existe a opção de automatizar mensagens, para garantir que você sempre responda aos usuários de forma padronizada, criando assim um padrão de atendimento.

Os tipos de mensagens que você pode enviar também dependem do tipo de conta que você possui, seja Whatsapp Business App ou API. Por exemplo, mensagens promocionais não são permitidas na API Whatsapp Business.

Isso ocorre porque dois tipos diferentes de contas comerciais foram criadas: uma para pequenas empresas e outra para empresas maiores.

O aplicativo Whatsapp Business permite que pequenas empresas separem conversas pessoais e empresariais do Whatsapp. O API do Whatsapp Business foi projetado para empresas maiores, que podem interagir com uma base de clientes global.

Whatsapp Business: como funciona e custo

O aplicativo nasceu de forma gratuita e pode ser instalado ainda gratuitamente, enquanto a versão paga do aplicativo, que atualmente só pode ser solicitada por meio do preenchimento de um formulário, se chama Whatsapp Business API e permite o uso ainda mais massivo de suas funções.

Segundo Thais Antonella, do BlogMachine, o API do Whatsapp Business permite que os desenvolvedores criem experiências que alcancem mais pessoas e tratem cada cliente de forma customizada, se assim desejarem, resultando em um envolvimento ainda mais eficaz com o cliente.

Você pode enviar lembretes de compromissos, notificações de envio, notificações de pedidos, vídeos de demonstração de produtos, códigos de verificação, cartões de embarque, pesquisas e mensagens de suporte ao cliente.

Quando usadas corretamente, as mensagens podem levar as comunicações empresariais a um nível totalmente novo de envolvimento. Conversas B2C privadas em tempo real no aplicativo de mensagens favorito do mundo.

A utilização do Whatsapp Business pode, portanto, ser um ponto de inflexão, uma ferramenta necessária para ajudá-lo a se manter competitivo em um mercado que tem se tornado ainda mais virtual.

As vantagens do Whatsapp Business

O Whatsapp Business oferece às empresas um ambiente fechado e pessoal para se comunicarem cara a cara com seus clientes. Com o Whatsapp, as empresas criam “perfis de empresa”, uma identidade corporativa única.

Isso permite que você forneça informações específicas, como e-mail e contatos telefônicos, links de mídia social, endereços de lojas, URLs de sites e ofertas comerciais adequadas.

Mais importante ainda, o perfil da empresa no Whatsapp dá a você a oportunidade de expressar a personalidade da sua marca em cada interação com o cliente.

E como o Whatsapp verifica todas as contas corporativas, os clientes podem ter certeza de que não é uma farsa quando optam por se conectar.

Basicamente, a identidade corporativa da marca Whatsapp atua como um rosto familiar que cumprimenta os usuários quando contatados, aumentando a confiança e a lealdade.

Com o Whatsapp, você atrai clientes em “lugares virtuais” que eles frequentam, até porque os canais de comunicação tradicionais não atendem mais à demanda do consumidor.

Por fim, não podemos esquecer a popularidade de uma ferramenta como o Whatsapp, o aplicativo de mensagens mais usado em 104 países.

Em pouco tempo, o Whatsapp também se tornou o canal preferencial para transações comerciais, e se tornou a solução mais simples do mercado para quem quer explorar mais.

Lembrando que o WhatsApp travando e outros problemas não estão sendo levados em conta no WhatsApp Business, pois as soluções estão também no aplicativo regular.

Fonte: FBS Mídia