Termo de cooperação garante ações importantes no Distrito de Izidolândia e região

O vereador Jacy Oliveira (DEM), agradeceu ao Deputado Estadual Jean Oliveira (MDB) que interviu junto ao Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia (DER/RO), através do Elias Rezende (diretor geral do DER), para obter um termo de cooperação para o patrolamento de ruas no Distrito de Izidolândia, em Alta Floresta D’Oeste.

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado Jean Oliveira, ao lado do diretor geral do DER, Elias Rezende, e do prefeito de Alta Floresta, Gio Damo, comentou a respeito das ações na região de Izidolândia.

Os serviços garantem melhorias significativas ao distrito e melhor qualidade de vida aos moradores e produtores rurais que residem na localidade.

Elias Rezende garantiu atenção especial ao distrito e ao setor produtivo e destacou o trabalho do vereador Jacy Oliveira, que levou as reivindicações.

O prefeito Gio agradeceu ao deputado e ao diretor do DER pela atenção ao município de Alta Floresta D’Oeste.

O deputado Jean Oliveira agradeceu a atenção que o Governo Marcos Rocha está dando a região, através de ações importantes realizadas pelo DER.

Fonte: Assessoria