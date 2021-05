Reajuste dos servidores aprovado em 2017 volta a ser discutido na Câmara

O vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste (RO), agradeceu ao deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB), a respeito do compromisso firmado com o município para aquisição de uma ambulância para atender os pacientes que precisam se deslocar para outros municípios como Porto Velho (capital do Estado).

Segundo o parlamentar, o deputado garantiu uma emenda no valor de R$ 300 mil para aquisição da ambulância, atendendo um pedido feito em janeiro deste ano.

Fonte: Assessoria