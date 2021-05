Olímpiadas terá sinal aberto na TV por assinatura

Na tarde desta sexta-feira (23), o Governo de Rondônia, por meio da Casa Civil, publicou o Decreto nº 26.038 que altera, acrescenta e revoga dispositivos do Decreto n° 25.859, de 6 de março de 2021.

Na nova redação, ficam permitidas as atividades desportivas profissionais, independente da fase enquadrada, desde que obedecidos os protocolos sanitários da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sendo expressamente vedado a presença do público.

Em reunião realizada na Casa Civil, a diretora-executiva, Gisele Santos, destacou que desde o primeiro encontro com a Comissão Federativa de Esportes Rondoniense, o governador Marcos Rocha vinha se sensibilizando com a classe e buscando formas efetivas de realizar a liberação das atividades, levando sempre em conta a situação atual da pandemia no Estado.

“Depois de muito trabalho e avaliação técnica do Comitê Estadual de Enfrentamento ao coronavírus, o governador , coronel Marcos Rocha, ordenou a alteração do decreto, viabilizando assim as atividades desportivas de confronto a nível profissional. Isso é uma resposta às solicitações que a classe e a sociedade vem fazendo desde o início da pandemia. Hoje, com os números decrescentes e com a Federação seguindo todos os protocolos, conseguiremos dar andamento nas atividades de forma gradual”, destacou a diretora.

Ellen Reis, diretora-executiva Legislativa (Ditel) também da Casa Civil, explicou que no primeiro momento serão liberadas as atividades desportivas profissionais e que o Governo de Rondônia está trabalhando para expandir a liberação para atividades amadoras.

Como Ellen, o titular da pasta da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Jobson Bandeira, explicou que esse primeiro momento, mesmo com a liberação, exige todo um preparo e uma movimentação com os protocolos sanitários para que futuros jogos ocorram dentro das exigências. “Nesta alteração, conseguimos atender a categoria profissional, a qual temos maior controle sobre a fiscalização dos protocolos que precisam ser feitos antes das partidas, evitando a proliferação do vírus. Mesmo com a dificuldade de atender a classe amadora, continuaremos nos movimentando para que as atividades sejam liberadas totalmente. Esperamos a compreensão de todos. Mais uma vez não posso deixar de agradecer ao governador Marcos Rocha pelo empenho em atender nosso pedido”, esclareceu o superintendente.

Quem também exaltou o trabalho do Governo do Estado foi o presidente do Sport Club Genus de Porto Velho, Francisco Evaldo que, junto com o Presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Almir Belarmino, enfatizaram a importância da liberação das atividades profissionais que empregam direta e indiretamente cerca de 700 pessoas. Para Almir, este já é um grande passo para os profissionais e familiares dos mesmos que dependem totalmente do esporte para sobreviverem.

Gisele Santos, concluiu a reunião reforçando a importância do cumprimento de todos os protocolos sanitários para evitar a proliferação do vírus e que as atividades sigam liberadas em todos o Estado.

Também participaram da reunião representantes da Comissão Federativa de Esportes e membros do Comitê Estadual de Enfrentamento ao coronavírus do Governo.