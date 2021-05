Urgente: Mulher tem bolsa roubado no centro de Alta Floresta Ro

Uma bolsa com cheque pré-datado no valor de R$ 7 mil foi roubado na manhã desta quarta-feira (19), em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia. A folha de cheque número 43966, é da agência Sicoob – cooperativa de crédito, e pertence a uma cafeeira do município.

A informação serve de alerta para os empresários e comerciantes do município de Alta Floresta e região, para não receber o cheque. As providências relacionadas ao roubo, incluindo as informações do cheque, já foram repassadas a polícia, que agora investiga o caso.

Fonte: Florestanotícias.com