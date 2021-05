Produtores da BR-429 vão às ruas pela paz no campo e contra as invasões de terras

O “Movimento todos pela 429”, que une os Sindicatos Rurais, as Associações Rurais, as Associações Comerciais e os Produtores Rurais da região da Br 429, reúnem-se em carreata para manifestação contra as invasões de terras na região.

O objetivo é protestar contra as invasões de terra na região da BR-429, cobrar o dever do Estado frente a proteção das propriedades, dar o apoio a Polícia Militar para agir e garantir a lei e a ordem frente às ações terroristas desses grupos que vêm invadindo e aterrorizando diversas propriedades no Estado de Rondônia.

A carreata ocorrerá nesta sexta-feira, 21, com a saída programada para às 7h30, no município de São Domingos do Guaporé. A mobilização surgiu em reunião ocorrida no dia, 14, no Parque de exposições de São Francisco do Guaporé, entre os produtores dos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé e de Alvorada D´Oeste, inconformados pelas frequentes ameaças de invasões de terra, na região da BR-429.

Na ocasião, os produtores, expuseram as suas insatisfações com a insegurança gerada no campo por criminosos travestidos de movimentos sociais que tem invadido propriedades rurais com o intuito de depredar, desmatar e vender as terras e, além disso, segundo os produtores, esses criminosos contam com a demora do Estado na reintegração de posse.

Também cobram do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ações para legalizar as propriedades Fazenda Bom Futuro e Terboy ambas no município de Seringueiras. As entidades vêm buscando uma agenda com o governador do Estado.

Os produtores rurais da BR-429, mantêm-se unidos através dos Sindicatos Rurais, para a mobilização, que envolverá os Municípios às margens da BR-429. As entidades do setor produtivo e comercial estão unidas neste ato. E convocam todos os produtores rurais, comerciantes e famílias, que querem segurança e desenvolvimento para a região, para se fazerem presentes.

Convida também todos os representantes do povo, Políticos de nossa Região e de todo o Estado de Rondônia, que realmente acreditam na força do Agro, para se manifestarem e se fazerem presentes.

Cronograma:

A carreata vai sair às 7h30 da manhã do município de São Domingos do Guaporé, com a chegada programada para São Francisco do Guaporé às 09h e saída para Seringueiras às 10h, seguindo para São Miguel do Guaporé às 12h horas.

“Convidamos todos os produtores rurais do Estado e em especial da região da BR-429 para estarmos juntos nessa mobilização contra as barbaridades que esse grupo vêm fazendo em várias localidades do Estado. Contamos com todos,” convida o Movimento todos pela 429.

Fonte: Assessoria do “Movimento todos pela 429”