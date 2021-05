Agricultores indígenas de Rondônia vão obter financiamento do Pronaf

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), lança novo edital de credenciamento de empresas interessadas em patrocinar o 6º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé). Os interessados têm até o dia 23 de maio de 2021 para manifestarem disposição em patrocinar o evento. O resultado será divulgado no site da Seagri até o dia 26 de maio de 2021.

O objetivo do Concafé é identificar, premiar e promover os cafés Robusta de qualidade e produzidos com sustentabilidade no Estado de Rondônia, com destaque para duas categorias: avaliação da qualidade de bebidas do café e na avaliação de sustentabilidade das propriedades produtoras.

O edital abre a possibilidade para que empresas patrocinem o evento, fomentando o setor e incentivando a agropecuária e, por conseguinte, a economia de Rondônia. “Nós abrimos a oportunidade para novas parcerias de patrocínio que serão fundamentais para a realização do maior concurso de cafés Robustas do país. O Concafé é responsável por incentivar o produtor a investir na sua lavoura e garantirá uma competição saudável, que vai servir para alavancar a produção de café em relação à qualidade sem negligenciar a questão da sustentabilidade”, explicou o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani.

Para realizar o credenciamento, o interessado deve entrar em contato com a coordenação do evento por meio do e-mail: concafe.rondonia@gmail.com, informando que possui interesse em patrocinar o concurso, e anexar o documento “Anexo I – Documento de Credenciamento”, disponibilizado no edital. Além disso, o interessado deve assinar o Termo de Patrocínio (Modelo – Anexo II do edital) referente à cota de patrocínio que se inscreveu (conforme Modelo – Anexo I – Termo de Credenciamento do edital) e enviar ao mesmo e-mail.

Conforme consta no edital, serão aceitas como cotas de patrocínio valores em dinheiro ou prêmios (equipamentos, insumos, serviços, entre outros) que tenham relação direta com o fomento da atividade cafeeira. As cotas serão distribuídas do maior para o menor valor, conforme a ordem classificatória, não havendo limite mínimo para classificação. Os interessados devem indicar no documento de credenciamento o valor que pretendem patrocinar. As propostas de cotas de patrocínio serão avaliadas e julgadas pela comissão organizadora do 6º Concafé.

De acordo com a organização do evento, o cronograma de realização do concurso já está definido e será realizado de acordo com as seguintes datas: 24 de maio de 2021, início das inscrições; 6 de agosto de 2021, encerramento das inscrições e 4 e 5 de novembro de 2021, cerimônia de premiação.

“As datas ainda podem ser alteradas pela comissão organizadora, caso for necessário. O local de realização da cerimônia de premiação será definido pela coordenação e divulgado por meio do site do Governo de Rondônia. A expectativa para este ano é bater recordes de premiações e participação. Estamos confiantes que será um grande sucesso o 6º Concafé”, informou o coordenador do concurso, Janderson Dalazen.