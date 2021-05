Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos de Adilson Odorico da Silva

O SR ADILSON ODORICO DA SILVA, com sede à LINHA 204 Norte, KM 06, LOTE RURAL Nº 32, GB 05, ST ROLIM DE MOURA, MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA-RO, devidamente cadastrado no CPF nº, 881.812.862-00, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 17 DE MAIO DE 2021, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL, cujo ponto de captação está localizado na Coordenada Geográfica S= 11º 40’ 14,6’’ W= 61º 35’ 53,8’’, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO DE LAVOURAS DE GRAMINEAS BRS CAPIM-AÇU E GRAMINEAS CURUMIM.

ROLIM DE MOURA/RO, 17 de MAIO DE 2021.

ADILSON ODORICO DA SILVA

PROPRIETARIO/COMODATARIO