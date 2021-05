Além de grandes amigos, cães podem ser verdadeiros protetores da vida humana

*Por Adriana de Oliveira, cinóloga e etóloga especialista em comportamento canino

Muito se fala sobre a relação entre humanos e seus cães, em muitos casos os cachorros passam a fazer parte da família como integrante e acabam por reconhecer em seus donos emoções como felicidade e raiva. Em estudo desenvolvido por especialistas em comportamento animal e psicólogos da University de Lincoln, no Reino Unido, e da Universidade de São Paulo, publicado pela Biology Letters, da Royal Society, foi revelado que os cães podem reconhecer emoção nos seres humanos combinando informações de diferentes sentidos, uma habilidade que nunca tinha sido observada fora dos seres humanos.

Pela primeira vez, pesquisadores demonstraram que os cães devem formar representações mentais abstratas de estados emocionais positivos e negativos, e não apenas exibir comportamentos aprendidos ao responder às expressões de pessoas e outros cães. Outro ponto que podemos chamar a atenção é o quanto os cães sentem o campo energético e por causa disso podem e, em vários casos, até são treinados para salvar vidas. Diante disso, veja alguns exemplos de como o comportamento canino demonstra que você precisa de cuidado.

– Cães conseguem antecipar epilepsias e convulsões, ainda que a pessoa não perceba, cães são capazes de pequenas alterações que antecedem crises. Muitos cães, inclusive, são treinados para a função de avisar seus donos antes de um ataque iminente;

– Cães detectam doenças graves, eles percebem as menores mudanças em nosso sistema metabólico, cardiovascular, respiratório e hormonal. São capazes de notar uma pequena gripe pela presença de uma febre, por exemplo. Eles percebem mudanças no humor e em nosso nível de energia. Mas eles vão muito mais além, cães estão sendo treinados por sua capacidade de notar células cancerígenas quando nem mesmo um exame é capaz de detectá-las. Se seu cão se mostrar muito protetor e choramingar aos seus pés, às vezes não ele que está com problemas;

– Cães percebem a gravidez, eles são excelentes substitutos do teste de gravidez, por serem capazes de perceber as alterações hormonais presentes ainda nos primeiros dias de uma gestação, eles podem se mostrar protetores, não permitindo que as pessoas toquem a gestante, protegendo sua barriga. Muito comum tutores relatarem esse comportamento antes mesmo de descobrirem a gestação;

– Cães pressentem a morte, eles são capazes de prever a morte de um ser querido, seja ele humano ou mesmo outro animal. Não só pelas alterações químicas e metabólicas de corpo doente, mas por uma sensibilidade espiritual, sensorial e energética! É comum cães se mostrarem inquietos e protetores antes da morte de um tutor que não estava doente, mas morreu de acidente, por exemplo. Isso é possível pois eles são capazes de perceber energias que não conseguimos detectar.

Fonte: Fernanda Souza