Edição 422 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Nesta sexta-feira (14) foram registrados 24 óbitos por covid-19 no Estado, destes, 10 foram em Porto Velho, sendo seis mulheres (83, 72, 62, 57, 35 e 34 anos de idade) e quatro homens (75, 71, 58 e 38 anos); dois foram em Guajará-Mirim, sendo duas mulheres (58 e 49 anos); uma mulher de 32 anos de Alta Floresta D’Oeste; uma mulher de 55 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 71 anos de Alvorada D’Oeste; uma mulher de 49 anos de Ariquemes; um homem de 42 anos de Cacoal; um homem de 43 anos de Colorado do Oeste; um homem de 59 anos de Nova Mamoré; uma mulher de 54 anos de Novo Horizonte do Oeste; um homem de 47 anos de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 31 anos de Rolim de Moura; um homem de 71 anos de São Miguel do Guaporé e uma mulher de 78 anos de Seringueiras.