Ato da Presidência: Câmara Municipal de Alta Floresta decreta luto segunda (17)

Os vereadores Jacy Oliveira (DEM) e William Oliveira (MDB), participaram do evento que marcou a assinatura da escritura do terreno onde está o prédio da Emater de Alta Floresta D’Oeste. A assinatura do documento garante a reforma do prédio, desativado após ser condenado pelo Corpo de Bombeiros do Estado.

O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), no escritório da Sefin em Alta Floresta D’Oeste, onde estão realizando os atendimentos da Emater local.

O diretor presidente da Emater Rondônia, Luciano Brandão, o prefeito de Alta Floresta D’Oeste, Giovan Damo (Podemos), o gerente regional da Emater, Alexandre Venturoso, e demais autoridades participaram do evento. Osmar Alcântara, gerente da Emater de Alta Floresta, coordenou a atividade.

Após o evento, o vereador Jacy Oliveira, juntamente com Luciano Brandão, Alexandre Venturoso e Osmar Alcântara, seguiram para o cartório de registro de imóveis para dar prosseguimento a regularização do terreno.

Os levantamentos para finalização do projeto de reforma e ampliação do prédio já estão na fase de conclusão. Serão investidos mais de 600 mil reais nas obras. Parte dos recursos serão destinados através de emenda parlamentar do deputado estadual Jean Oliveira (MDB).

De acordo com o vereador Jacy, o deputado Jean Oliveira se colocou à disposição desde o início dos trabalhos para garantir a reforma e ampliação do prédio, com objetivo de garantir um ambiente melhor de trabalho para os servidores da Emater e melhor atendimento aos produtores rurais de Alta Floresta e região.

Durante o evento também foi realizada a assinatura de projetos de aquisição de terras por meio do Programa Terra Brasil, e a emissão da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) à famílias da Terra Indígena Rio Branco.

