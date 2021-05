Mais de 200 toneladas de calcário vão beneficiar produtores rurais

Produtores rurais de Pimenta Bueno e Espigão D’Oeste ficaram satisfeitos com a disposição do Governo de Rondônia em buscar ouvir os anseios do setor. Em Pimenta Bueno, para o lançamento dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, além da inauguração da sétima agência do Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe), o governador Marcos Rocha fez questão de reservar um espaço em sua agenda para um bate-papo com pecuaristas, agricultores, produtores de leite e demais trabalhadores do campo, onde anunciou a distribuição de mais 245 toneladas de calcário para atender produtores de Pimenta Bueno. Em 2021, 20 mil toneladas já foram entregues por meio da Companhia de Mineração de Rondônia (CMR), em todo o Estado.

“Temos que fazer de Rondônia o melhor lugar no mundo. Rondônia é da agricultura familiar, o Estado do agronegócio e antes de tudo, é preciso acreditar”, afirmou o governador.

O encontro aconteceu no Parque de Exposições de Pimenta Bueno e junto ao secretário de Estado da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani, do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Elias Rezende, o governador respondeu aos questionamentos e falou um pouco sobre as ações do Governo para fomentar o agronegócio no Estado. Também participaram do encontro o prefeito de Pimenta Bueno, Arismar Araújo, deputados estaduais e alguns secretários de Estado.

“Queremos ouvir os produtores rurais para traçar as melhores estratégias para atender e alavancar o setor produtivo rondoniense. Economizamos e hoje temos recursos para aplicar em Rondônia. Queremos que estes recursos cheguem aos cidadãos de todo o Estado, nos mais diversos setores”, reforçou Marcos Rocha.

A iniciativa do governo estadual foi bastante elogiada pelos produtores rurais. “Eu achei muito interessante o que o governador falou. Ele está mostrando o que ele está fazendo e pra mim o Governo está fazendo muita coisa, mesmo com a pandemia. Numa época dessas, ele está trabalhando bastante. Tiro o chapéu pro governador, pro secretário de Agricultura, pra Emater (Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural) e para as máquinas que estão mandando pra cuidar das estradas”, elogiou o produtor, Geraldo Galvão Ranier, proprietário de uma agroindústria de beneficiamento de mandioca.

O vice-presidente da Associação Rural de Pimenta Bueno, Diego Eré, se mostrou satisfeito com a disposição do governador e seus secretários para responder aos questionamentos feitos pelos produtores rurais. “A reunião foi muito boa, o governador abriu para os produtores falarem, fazer as suas reivindicações, falar o que realmente estão precisando. Teve produtor pedindo apoio nas estradas, na produção de leite, para as indústrias e todos tiveram respostas. Foi um bate-papo muito bom, bom mesmo”, reforçou.

Acompanhando toda a agenda desta quinta-feira, o prefeito de Pimenta Bueno avaliou como positiva a vinda do governador e de boa parte da sua equipe ao município. “Foi uma oportunidade muito boa para aproximar a comunidade da Administração Pública. O governador se dispôs a conversar, a responder perguntas, a ouvir os produtores, o setor empresarial e os cidadãos de Pimenta Bueno. Tivemos um momento muito bacana também junto às lideranças religiosas e tudo isso é muito valioso. Realmente, hoje foi um dia muito importante para Pimenta, especialmente com tantos investimentos chegando ao município”, destacou Araújo.