Autoridades participam de evento que garante ações importantes para agricultura

Na manhã desta sexta-feira, dia 14 de maio, várias autoridades participaram de um evento que garantiu ações importantes para o fortalecimento da agricultura em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia.

Entre as autoridades estavam: o diretor presidente da Emater Rondônia, Luciano Brandão; o prefeito de Alta Floresta D’Oeste, Gio Damo; os vereadores Jacy Oliveira (DEM) e William Oliveira (MDB); o gerente regional da Emater, Alexandre Venturoso, o diretor da Ciretran de Alta Floresta D’Oeste, Wender Silva.

Osmar Alcântara, gerente da Emater de Alta Floresta, coordenou as atividades.

Entre as ações estavam: a assinatura da escritura do terreno onde está o prédio da Emater de Alta Floresta D’Oeste, o que deve garantir o início das obras de reforma e ampliação da entidade; a assinatura de projetos de aquisição de terras por meio do Programa Terra Brasil, e a emissão da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) à famílias da Terra Indígena Rio Branco.

O Site Florestanotícias.com acompanhou o evento e conversou com várias autoridades.

Confira abaixo as entrevistas

Fonte: Florestanoticias.com