Sancionada lei que autoriza contratação de médicos formados no exterior

O ato foi uma das atividades que marcou o início da Semana da Enfermagem, de 12 a 20 de maio

Em um ato silencioso no final da tarde desta quarta-feira (12), Dia do Enfermeiro, profissionais da Enfermagem sustentaram 45 cruzes com os nomes dos colegas que faleceram durante a pandemia de Covid-19 em Rondônia. A homenagem, que aconteceu no Espaço Alternativo, em Porto Velho, foi uma das atividades que marcaram o início da Semana da Enfermagem no estado.

A conselheira regional do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO), Mara Bastos, se emocionou ao falar das perdas durante este período pandêmico. “Nós somos chamados de anjos, de heróis, mas nós também somos seres humanos, que doamos grande parte das nossas vidas para salvar, cuidar e fazer o possível para que aqueles pacientes voltem para o seio familiar. Infelizmente, muitos de nós não conseguiram voltar”, declarou.

A ação contou ainda com a presença da presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde (Sindsaúde), Célia Campos, que lembrou a importância da união entre as entidades na luta por direitos dos profissionais. “Esse momento também serve para a reflexão quanto à nossa luta pela valorização. Estamos trabalhando para a aprovação do nosso Plano de Cargo, Carreira e Salários, que é o que vai nos garantir uma aposentadoria mais digna”, completou.

O presidente do Coren-RO, Manoel Neri, além de parabenizar a todos os enfermeiros e profissionais da Enfermagem, enfatizou que o ato também representa a resistência da categoria em buscar melhores condições de trabalho, o que, consequentemente, reflete na qualidade da assistência.

“Nós queremos a aprovação do PL 2564/2020, que estabelece o piso salarial nacional e jornada de trabalho de 30 horas para a Enfermagem. Essa é a merecida valorização que os nossos profissionais esperam. Isso é um investimento em qualidade de vida não só para eles, mas melhoria na qualidade da assistência”.

O Projeto de Lei tramita no Senado, e aguarda a apreciação, votação e aprovação da bancada federal.