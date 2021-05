DER executa patrolamento na RO-135, entre a Vila Marcão e o Porto Rolim em Alta Floresta

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), iniciou na segunda-feira (10), os serviços de patrolamento (reconformação da plataforma) na rodovia 135, conhecida na região por Linha P-50, entre o distrito de Vila Marcão e o Porto Rolim do Guaporé, no município de Alta Floresta D’Oeste na região da Zona da Mata.

“Ao todo, serão 114 quilômetros patrolados, que vão beneficiar diretamente os pecuaristas e os amantes da pesca. A região é rica em produção bovina e frequentada diariamente por turistas que buscam diversão e pesca no Porto Rolim do Guaporé. Essa é uma rodovia que ficou bem danificada, com diversos buracos e valetas, devido ao inverno amazônico. A equipe da 5ª residência regional do DER de Rolim de Moura, responsável pela execução do trabalho, segue firme realizando o serviço de reconformação da plataforma nas rodovias não pavimentadas na região”, pontuou o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

Rezende reforça que as ações seguem o cronograma de planejamento anual do DER. “Todas as ações são elaboradas e estudadas pela equipe técnica. O governador Marcos Rocha e o vice-governador José Jodan entendem a importância de estradas trafegáveis para a população. O DER trabalha recuperando rodovias pavimentadas e não pavimentadas nos quatro cantos de Rondônia”, frisou.

A 5ª regional do DER já realizou o patrolamento das rodovias 492 (Linha 208), 491 (Linha 45) e na RO-135 (Linha 160). “A ideia é proporcionar trafegabilidade a quem utiliza as rodovias e assim que concluirmos o patrolamento a equipe retornará para executar a limpeza lateral, saída de água (drenagem) e encascalhamento de pontos específicos”, explicou o responsável pela Residência Regional de Rolim de Moura, o residente Eziquiel Cassol.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Ricardo Barros

Secom – Governo de Rondônia