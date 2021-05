COLETIVA: Marcos Rogério fala com a imprensa sobre a CPI da Pandemia

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), substituiu na sexta-feira (7) uma tora de madeira ocada que servia como bueiro, por um tubo de aço corrugado (armco), de nove metros de comprimento por um de diâmetro, na rodovia 135 no quilômetro 46, distrito da Vila Marcão, em Alta Floresta D’Oeste.

Os tubos de aço são fabricados com metal de alta resistência, com durabilidade de mais de 30 anos e têm como finalidade substituir manilhas de concreto e/ou pontes de madeira. O principal benefício é dar celeridade aos trabalhos de recuperação da rodovia e desobstrução da via, visando a trafegabilidade de veículos e pedestres.

“O tubo de aço é altamente resistente, um importante investimento de infraestrutura para a população rondoniense, que garante maior mobilidade dos moradores e o escoamento da produção agrícola da região. O governador Marcos Rocha e o vice-governador José Jodan, ressaltam que a RO-135 é uma das rodovias que dá acesso a um dos pontos turísticos da região da Zona da Mata, sendo frequentado diariamente pelos amantes da pesca, o Porto Rolim do Guaporé. Os pecuaristas também transportam os gados pela via”, destacou o diretor-geral do DER, Elias Rezende. O vice-governador José Jodan lembrou, que na próxima semana a equipe da 5ª Residência Regional do DER, inicia os trabalhos de patrolamento (reconformação da plataforma) da RO-135 sentido ao Porto Rolim do Guaporé. “Com o fim do período chuvoso, o DER já iniciou os trabalhos de patrolamento nas rodovias não pavimentadas. Por essas vias passam diariamente a produção do Estado de Rondônia, ou seja, o progresso e a economia do nosso Estado”, ponderou.