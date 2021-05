Indiomarcio informa que estagiários da saúde podem receber vacina contra Covid

O vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, participou da reunião que discutiu estratégias para impedir que a criação do Parque Estadual Ilha das Flores, no Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, e do zoneamento da região do Baixão, no Distrito de Izidolândia, prejudique famílias e produtores rurais da região.

A reunião aconteceu nesta quinta-feira (6), em Porto Velho e contou com a presença de deputados estaduais e autoridades e produtores rurais do município de Alta Floresta D’Oeste.

Em destaque, os assuntos tratados estavam relacionados ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 080, que trata de áreas de reserva, e do PLC 085, que trata da Lei do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, aprovados recentemente pela Assembleia Legislativa.

O objetivo é reverter a situação imposta pelos projetos e que vem tirando o “sono” de muitos moradores e produtores rurais que acreditam no potencial da região. Alguns produtores residem na região do “Baixão” a mais de 30 anos e temem que a criação do parque tirem direitos adquiridos com anos de luta.

Indiomarcio, juntamente com outros parlamentares de Alta Floresta D’Oeste, estão buscando alternativas para solucionar o impasse.

