Jovem de Rondônia lança canção gospel Confiar gravada em São Paulo

Quando um homem trai, ninguém fica chocado. Na verdade, quando os homens traem, eles sempre vêm com todos os tipos de desculpas, como alegar que são polígamos por natureza. Ou culpar sua mulher, dizendo que tem algo a ver com ela; o que ela fez ou não fez.

No entanto, quando uma mulher trai, torna-se um grande escândalo. Isso porque as mulheres têm sido ensinadas desde a infância a serem “boas, boas meninas”, e “sorrir e suportar” e como bobagens.

Avançamos para o século 21, onde as mulheres podem falar o que pensam e ser mais assertivas. Com a libertação das mulheres e tudo mais, elas agora sentem que também podem trair!

Eu constantemente recebo cartas para a coluna de barras laterais de mulheres que estão traindo e procurando conselhos. Ou aqueles que procuram uma razão para justificar por que não devem trair. Às vezes, recebo pedidos daqueles que planejam trair. Tal se tornou a ordem do dia.

Cada vez que o tema das mulheres traindo seus parceiros aparece na conversa, você vê os olhares perplexos no rosto dos homens. A maioria sempre se pergunta por que as mulheres traem, mas as mulheres são supostamente monogâmicas.

Bem, senhores, tenho novidades para vocês. Primeiro, as mulheres, assim como você, têm impulsos sexuais. Caso não saiba. E quando não estão satisfeitos em casa ou por seus namorados, espere que eles procurem por algum outro lugar.

As mulheres traem quando não são satisfeitas por seus homens, por muito tempo quando se trata de questões sexuais as mulheres têm sido colocadas em algum lugar no queimador de trás. Eles são sempre tratados como criaturas que só dão sexo para a satisfação de seus homens e nunca realmente para si mesmos. Mais uma vez, se você pensou que as mulheres não gostam de sexo, você é um sonhador. Acordar!

As mulheres gostam de sexo.

Assim como os homens, as mulheres pensam em sexo a maior parte do tempo. E de acordo com essa linha de pensamento ultrapassada, muitas vezes você ouvirá propaganda que, “enquanto os homens são muito visuais, as mulheres não são”. Diz quem? Uma grande mentira!

Lembre-se sempre, as mulheres também são sexuais e sensuais. Então não se engane. Quando vemos um homem gostoso, ou roubar olhares. Em 2015, uma mulher em um relacionamento comprometido pode ter impulsos físicos que ela quer satisfazer em outro lugar, especialmente se seu homem atual não é exatamente, digamos, para o trabalho.

Mais uma vez, uma mulher negligenciada está pronta para escolher um caso, quanto tempo você pode ficar sem receber amor e atenção antes de procurar em outro lugar? As mulheres não são pedras!

Mulheres privadas de atenção, elogios e compaixão são geralmente as candidatas perfeitas para um caso. Então há o ângulo de vingança que é sempre uma razão de topo, você vai muitas vezes ouvir uma mulher dizer: “Eu traí meu marido porque ele me traiu.” Ser enganado é um ato muito difícil de perdoar. Sim, às vezes, é teta por tatuagem.

Finalmente, as mulheres traem quando querem sair de um relacionamento. Algumas mulheres acham mais fácil trair para forçar seu atual parceiro a terminar o relacionamento, em vez de terminar eles mesmos.

Por: Bruna Mayara redação