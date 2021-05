Vereador cobra recuperação de pontes que atendam Izidolândia e Filadélfia

A chegada de um respirador para atender pacientes que estão em tratamento, principalmente contra a Covid-19, foi destacada pelo vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, durante a sessão ordinária desta segunda-feira (3).

Indiomarcio parabenizou o empenho do deputado estadual Jean Oliveira (MDB) e do secretário de estado da Saúde, Fernando Máximo, em garantir o equipamento já a disposição do Hospital Municipal.

Indiomarcio Pedroso também parabenizou os vereadores Jacy Oliveira (DEM) e William Oliveira (MDB) que solicitaram o aparelho ao deputado Jean. Na oportunidade, o presidente da Câmara aproveitou para comentar a respeito do projeto de lei que trata dos plantões extras dos servidores municipais da saúde.

Segundo o vereador, o projeto está tramitando na Casa de Leis, mas existem algumas pendências relacionadas a inclusão de servidores que também tem direito ao pagamento dos plantões e que, por enquanto, estão fora do projeto. “Falei com o prefeito a respeito da inclusão destes servidores e ele se mostrou preocupado com a situação”, disse o parlamentar.

Fonte: Assessoria