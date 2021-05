Deputado Neidson visita Alta Floresta e ouve reivindicações

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), tornou pública a 7ª convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo do DER de 2020, para atuar nas Residências Regionais e nas Usinas de Asfalto, temporariamente, pelo prazo de dois anos, podendo esse prazo ser prorrogado.

A Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) explica que, nesta etapa, 137 servidores foram convocados nos municípios de Porto Velho, Pimenta Bueno, Machadinho d’Oeste, Ji-Paraná, Alvorada D’Oeste, Colorado do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, Vilhena, Jaru, Buritis e São Francisco do Guaporé para os cargos de mecânico de máquinas pesadas, laboratorista de solo, motorista de veículos pesados, mecânico de máquinas pesadas, auxiliar de serviços gerais e auxiliar de serviços técnicos.

Segundo o Edital nº Nº 4/2021/DER-CGP, o candidato convocado deverá apresentar-se com os documentos, até terça-feira (11), na sede da Residência Regional de seu respectivo município. A publicação pode ser vista na íntegra na edição do Diário Oficial desta terça-feira (4), na aba publicações no portal do Governo do Estado.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, informa que as contratações buscam intensificar as frentes de serviço do órgão. “Mesmo com a pandemia, os serviços de manutenção de estrada estão sendo intensificados a cada dia, prova disso é a contratação dos servidores por tempo determinado, gerando oportunidade em momento de crise, além de fomentar os trabalhos para garantir melhor trafegabilidade nas estradas sob a responsabilidade do Poder Executivo, como solicita o governador Marcos Rocha”, informa.