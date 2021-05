Carreta carregada com 85 cabeças de gado tomba na RO-489 após pane em São Felipe

Um idoso de 62 anos morreu na tarde da última segunda-feira (26) durante um acidente de trânsito na BR-364 em Vilhena (RO). O veículo dirigido pela vítima colidiu de frente com um caminhão. O caminhoneiro, de 51 anos, não teve ferimentos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada em uma situação de acidente no Km 84 da rodovia. Chegando no local, os agentes encontraram o motorista do carro já morto.

Por meio de vestígios do acidente, os policiais concluíram que o idoso que dirigia o carro de passeio entrou na contramão da pista em uma área de faixa amarela. O caminhoneiro, que trafegava no sentido oposto, freou bruscamente por cerca de 21 metros e jogou o veículo para o acostamento. No entanto, o carro também foi para o acostamento da contramão e acabou colidindo de frente com o caminhão.

Com a colisão, o caminhão girou e acabou interditando uma das faixas da rodovia. O carro teve a frente totalmente destruída e saiu da pista. O caminhoneiro foi submetido ao teste do etilômetro, que não constatou ingestão de álcool.

A perícia técnica foi acionada e o caso foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil.