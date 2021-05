Regulamentação que garante pagamento do sobreaviso aos servidores

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (26), o vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste (RO), apresentou uma Moção de Repúdio à Assembleia Legislativa e o Governador do Estado de Rondônia, em razão do Projeto de Lei Complementar nº 080/2020, aprovado no dia 20 de abril, que tem como objeto alterar os limites da Reserva Extrativistas Jaci-Paraná e do Parque Estadual Guajará-Mirim.

De acordo com o parlamentar, a matéria prejudica moradores da região do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, ao criar o Parque Estadual Ilha das Flores. A Moção de Repúdio ganhou apoio de outros parlamentares como o vereador Jeremias (PTB) e a vereadora Marilza Cristina (PP), que parabenizaram a iniciativa. No vídeo abaixo, é possível acompanhar o discurso do parlamentar ao fazer uso da tribuna para comentar a respeito da Moção de Repúdio.

Fonte: Assessoria

Adobe Scan 26 de abr de 2021 (1)