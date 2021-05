A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Noé Borges Scheffer

É com pesar que comunicamos o falecimento de EDSON OSOWSKI, faleceu dia 30 de abril em Porto Velho vítima de COVID19. Seu sepultamento e cortejo será realizado neste sábado as 8 horas no cemitério local de Alta Floresta.

Devido as restrições em relação ao COVID19, não há velório apenas umas despedidas no cemitério restrito aos familiares. No cortejo todos podem participar. Desde já a família agradece a oração de todos.

Fonte: Florestanoticias.com