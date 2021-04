A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Alfredo Alberto Welmer

Foi com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do economista Álvaro Lustosa Pires e do líder político, ambos do MDB de Rondônia, que perderam a vida nesta madrugada de segunda-feira e domingo, respectivamente. Álvaro Lustosa foi vitimado pelo câncer e Wanir Cavalheiro foi vítima da Covid-19 e A

Álvaro Lustosa desempenhou com brilhantismo todas as missões que lhe foram atribuídas, ajudando a construir o estado de Rondônia. Com competência exerceu os cargos de secretário de Educação, Reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia e de Deputado Estadual. Um profissional extremamente competente e um grande orador. Álvaro Lustosa deixa seu nome escrito na história de Rondônia.

Wanir Cavalheiro, foi um homem de partido, militante fervoroso do Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Como ser humano foi solidário, amigo e possuidor de um caráter ímpar e possuidor de carisma natural. Teve a vida marcada pela militância partidária. Deixa um grande legado e exemplo de militância no MDB e grande contribuição para avanço político do estado de Rondônia.

O deputado Jean Oliveira, presidente do Diretório Municipal do MDB em Porto Velho e líder do partido na Assembleia Legislativa, manifesta profundo sentimento de solidariedade aos seus familiares e amigos, rogando a Deus, que em sua infinita bondade e misericórdia conforte a todos nesse momento de profunda dor.

Porto Velho, 26 de abril de 2021

Jean Oliveira

Deputado Estadual/RO

