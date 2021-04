Ações federais contra crimes de invasão de terras em Ro são debatidas em Brasília

Moradores e representantes do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, mais conhecido como Porto Rolim, em Alta Floresta D’Oeste, se reuniram com deputados estaduais e representantes do Governo do Estado para reforçar o pedido para que a região seja retirada parte da área de criação do Parque Estadual Ilha das Flores, prevista com a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 080.

A vereadora Marilza Cristina (PP), vice-presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, o presidente da Associação dos Produtores Rurais de Rolim de Moura do Guaporé Rande Gomes Monteiro, e os representantes do Baixão, o professor Ribeiro, Elias Topógrafo, Wellyton da Fazenda Baú, Nathan representante do Baixão, participaram da reunião que aconteceu em Porto Velho.

De acordo com os moradores, cerca de 7% da área prevista do Parque Ilha das Flores, fica em região antropizada do distrito, com moradores estabelecidos há décadas, trabalhando em diversas atividades, numa população afetada em cerca de mil pessoas.

Os deputados que participaram da reunião acolheram a comitiva e receberam um abaixo assinado da comunidade, pedindo que o pleito deles seja considerado.

