Junior Melo é favorável a regularização do aeródromo de Alta Floresta

O vereador Junior Melo (PSD) defendeu a aprovação do Projeto de Lei nº 009/2021 – que auxilia forças de segurança no combate a criminalidade. O objetivo da matéria é adquirir equipamentos para iniciar a instalação de câmeras que atendam o projeto de videomonitoramento da cidade. “Esse projeto é de suma importância para que no presente e no futuro não tenhamos problema coma segurança pública. Não tenhamos problema com o aumento da criminalidade”, disse o vereador, durante discussão e aprovação da matéria.

Junior Melo disse que é preciso fazer uso de “mecanismos para frear a criminalidade”. Entende que é um momento de se pensar em investimentos na saúde, na agricultura, mas também entende que os recursos para início do projeto foram garantidos. “Parabenizo os parlamentares que economizaram e garantiram recurso para implantar o projeto”, ressaltou o vereador, ao lembrar dos 194 mil reais que foram destinados pela legislatura passada para atender o projeto.

Junior Melo também parabenizou todos os segmentos empenhados na discussão e implantação do projeto de videomonitoramento.

