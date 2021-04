Para maior estoque de sangue, RO lança campanha com instituições

Com o objetivo de aumentar o estoque de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron), o Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) lançou nesta sexta-feira (23) a campanha “O Amor Está no Sangue – Doe e Salve Vidas”. Para mobilizar o maior número de doadores até o dia 30 deste mês, a Seas firmou parceria com a Associação Rondoniense de Municípios (Arom), Colégio e Cursos Sapiência e a Federação de Ciclistas de Rondônia (Fecro) que estão fazendo articulações nos 52 municípios de Rondônia.

A secretária e primeira-dama Luana Rocha destacou a necessidade urgente da mobilização de doadores de sangue, considerando o baixo estoque de sangue na Fhemeron, enquanto as transfusões estão em alta devido à pandemia da covid-19.

Para receber os doadores com o máximo de segurança, a Fhemeron também reforçou todos os protocolos de higienização.

A campanha da Seas tem como foco os próximos 7 dias, mas as doações devem ser constantes para que a Fhemeron possa atender todas as unidades de saúde do estado.