A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Alcebíades Baldo

É com pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Alcebíades Baldo, baldo faleceu na madrugada desde sábado 24 de abril no hospital municipal de Alta Floresta vítima de COVID19 e outras complicações de saúde.

Seu sepultamento e cortejo foi realizado neste sábado as 8 horas no cemitério local. Devido as restrições em relação ao COVID19, não ouve velório apenas uma despedida no cemitério restrito aos familiares.

Desde já a família agradeçe a oração de todos.

Fonte: Florestanoticias.com