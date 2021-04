Rondônia está há três dias sem registrar fila de pacientes para leitos Covid

Rondônia está há três dias sem pacientes na espera por leitos Covid, de acordo com dados dos relatórios de ações da Sala de Segurança Integrada do Governo do Estado. Essa é a primeira vez em mais de dois meses que o estado não relata fila.

No dia 18 de abril, o relatório apontava que seis pessoas estavam aguardando por uma vaga em um hospital público para o tratamento da Covid-19, estando todos em estado grave e dois para intubação. Esse número zerou no dia seguinte e o quadro seguia igual até a quarta-feira (21), data da última atualização divulgada.

Rondônia começou a apresentar fila de espera por leitos vagos no dia 4 de fevereiro, quando foram registradas 22 pessoas sem acesso à internação hospitalar. Desde então, se passaram 73 dias com filas sendo mencionadas nos relatórios do Estado.