Pedido de Licenças de Operação de Adilson Nunes de Morais

A(O) IVANILDO AUGUSTINHO NEGRI, com sede à RESIDENTE E DOMICILIADO NA LINHA 45 KM 05 LOTE 29-B-4 GLEBA 02 MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF: Nº 242.470.492-91, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 09 DE ABRIL DE 2021, as LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO de ATIVIDADE DE PICICULTURA, localizado na Coordenada Geográfica Latitude Sul 11º 54’ 47,92” e Longitude W 61º 56’ 26,31”, cuja água será utilizada na atividade é de nascente do lençol freático. ALTA FLORESTA D´OESTE/RO, 16 DE ABRIL DE 2021

IVANILDO AUGUSTINHO NEGRI

Proprietário