Jacy Oliveira destaca importância da equipe que atua no combate a Covide-19

Na sessão ordinária do dia 19 de abril (segunda-feira), o vereador Jacy Oliveira (DEM), destacou a importância da equipe de trabalho no enfrentamento a Covid-19, dizendo que “todos tem sua importância, independe da posição – do cargo – que ocupam”.

O vereador citou a participação em uma reunião em Porto Velho que discutiu ações da saúde e teve a participação de diversos servidores da pasta, incluindo servidores que atuam na área de limpeza, que também fazem parte do combate ao coronavírus.

Em sua fala, Jacy Oliveira fez um apelo ao prefeito. “Antes de tomar qualquer decisão, vamos conversar, vamos dialogar”, enfatizou, dizendo ainda que é preciso trabalhar em equipe – ao se referir a união dos poderes legislativo e executivo municipal.

Jacy se colocou à disposição para ajudar o executivo nas ações que não causam transtornos aos munícipes.

O assuntou ganhou vez na Câmara de Vereadores após a tramitação do Projeto de Lei nº 13/2021 que “cria a gratificação aos profissionais que realizam plantões extras junto à Secretaria Municipal de Saúde e altera o valor de plantões extras aos fiscais”.

De acordo com o parlamentar, o projeto não beneficia todos os servidores da linha de frente no combate a covid-19.

