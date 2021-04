Deputado Estadual Jean Oliveira anuncia obras de tapa-buraco na P-50

Durante o programa Jornal da 104 desta segunda-feira (19), transmitido pela Rádio 104 FM de Alta Floresta D’Oeste, o Deputado Estadual Jean Oliveira (MDB) anunciou a chegada de obras do tapa-buraco na Linha P-50. As obras começam esta semana e serão realizadas pelo Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia (DER/RO).

De acordo com o parlamentar, as obras vão começar saindo do Km-18 em direção a área urbana da cidade. O objetivo é fazer com que as equipes do DER percorram algumas ruas e avenidas da cidade, num termo de cooperação.

O deputado ainda anunciou a implantação de uma ciclovia, saindo do portal da cidade, na RO-383, até a ponte do Rio Branco, na Linha P-50. Também anunciou a liberação de recursos para outros setores e a parceria para aquisição de 400 metros cúbicos de massa asfáltica para investir na recuperação de ruas e avenidas da cidade. O prefeito Giovan Damo (PODE) e os vereadores Jacy Oliveira (DEM) e Willian Oliveira (MDB), acompanharam o deputado durante a entrevista.

Fonte: Florestanoticias.com